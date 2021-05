1 Aurora dei The Jackal si sfoga su Instagram

Nella giornata di ieri Aurora Leone, una delle componenti dei The Jackal ha fatto delle Stories sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato ciò che le era appena accaduto. In pratica Il tutto ha avuto inizio presso il J Hotel nei pressi dell’Allianz Stadium. Lei, insieme a Ciro Priello, era stata convocata per essere parte di una delle squadre e scendere in campo questa sera, 25 maggio 2021, in occasione della Partita del Cuore. Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega del tutto imprevista.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere il video in cui racconta l’accaduto insieme all’amico. Ecco le sue parole:

Io e Ciro ci siamo seduti al tavolo con la Nazionale Cantanti. Una volta lì, l’organizzatore Giancluca Pecchini ci ha detto che non potevamo star seduti lì. O meglio, che io non potevo star seduta lì. Allora noi abbiamo pensato ce lo stesse dicendo perché eravamo della squadra avversaria […].

#auroraleone:

Perchè…. ma da quando in qua le donne giocano?



A casa, a lavare e stirare! O al massimo a fare le accompagnatrici.

Punto.



Benvenuti nel Medioevo 2021@_the_jackal @gianluca_fru @CiroPriello @NazCantanti pic.twitter.com/5Bqp2jDdLQ — Perché in tendenza ? (@TendenzaPerche) May 25, 2021

Quando, però, hanno fatto per alzarsi dal tavolo, l’organizzatore ha detto a Ciro che lui poteva restare. Infatti, quella che doveva andarsene era solo la sua collega dei The Jackal, ovvero Aurora Leone. Lei, di conseguenza, ha chiesto spiegazioni e l’uomo di tutta risposta afferma: “Sei una donna. Non puoi stare seduta qui. Queste sono le nostre regole“. Lei allora si è difesa dicendo di essere stata convocata esattamente come tutti gli altri. Spiegando che le avevano chiesto anche la taglia per le divise. Il direttore generale ha risposto: “Il completino te lo metti anche in tribuna. Da quando in qua le donne giocano“.

I cantanti che erano al tavolo con loro gli hanno sostenuti subito. Purtroppo, però, i due non prenderanno parte alla Partita del Cuore. Anche perché, a quanto pare, li hanno cacciati dall’hotel dopo la discussione e hanno impedito loro di rientrare. La Nazionale Cantanti, però, avrebbe risposto all’accaduto. Cancellando il messaggio poco dopo. Continuate a leggere…