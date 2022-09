Aurora Ramazzotti, spuntano le prime foto con il pancino

1 Il pancino di Aurora Ramazzotti

Non molte settimane fa era uscita l’indiscrezione secondo la quale Aurora Ramazzotti fosse incinta ed erano anche state rivelate le presunte reazioni dei genitori:

“Una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Poche settimane fa Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità“.

La stessa Aurora Ramazzotti, poi, aveva risposto ai rumor postando una sua immagine con la pancia in bella mostra sui social. A parlarne esplicitamente è stato anche Alfonso Signorini, il quale di recente ha anche condiviso delle foto inedite del pancino. (QUI le immagini). In precedenza Signorini aveva affermato: “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Mi dispiace, se l’avessi saputo non l’avrei scritto. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima“.

Ad oggi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Rimaniamo in attesa dell’ufficialità da parte della diretta interessata. Nel frattempo le notizie sulla sua famiglia non terminano qui. Continuate a leggere…