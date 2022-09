Aurora Ramazzotti torna sul gossip della gravidanza e posta una foto con la pancia in mostra

1 Aurora Ramazzotti mostra la pancia

Da giorni ormai si è scatenato il gossip intorno ad Aurora Ramazzotti e la sua gravidanza data per certa. Notizia che non ha ricevuto alcun commento dalla diretta interessata per un po’ di tempo. Si parlava di nascita del bambino a gennaio, quindi si tratterebbe di una gravidanza già al quarto mese circa. Di conseguenza si dovrebbe già vedere qualcosa.

Poi ieri la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tornata sui social con un commento molto enigmatico: “Ci vuole calma”. La frase è stata presa da tutti come una smentita alla notizia data dal settimanale Chi. Ma Aurora non si è fermata alle tre parole di ieri.

Proprio oggi ha scelto di tornare sull’argomento (senza dirlo apertamente) con una serie di storie sul suo profilo Instagram. Per prima cosa ha postato varie foto di quando era piccola con delle espressioni molto buffe aggiungendo dei commenti che sembrano delle mezze frecciatine. Ad esempio ha scritto: “Io che apro i DM in questi giorni” oppure “sempre io che provo a stare alla larga dai social”. Tutte frasi che hanno ovviamente fatto pensare ad un suo commento inerente le notizie che la riguardano.

Ma probabilmente la foto che proprio smentisce la sua gravidanza una volta per tutte è quella che ha postato dopo quelle della sua infanzia. Ha riferito ai suoi follower di essere tornata (dalle vacanze): “I’m back bitches”. Ma soprattutto, per farlo, si immortalata indossando un paio di jeans e un top bianco mostrando la pancia. Una pancia totalmente piatta che dovrebbe mettere un punto una volte per tutte a questo gossip.

Tra l’altro, alcuni giorni fa, quando uscì la notizia della gravidanza, anche Tommaso Zorzi (ex migliore amico di Aurora Ramazzotti), commentò. Ecco cosa aveva detto…