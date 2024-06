Aurora Ramazzotti e la risposta glaciale sul litigio con Tommaso Zorzi

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2024

Aurora Ramazzotti tommaso zorzi

Non ha peli sulla lingua Aurora Ramazzotti che ha rilasciato alcune dichiarazioni. A tal proposito ha parlato del litigio con l’ormai ex amico Tommaso Zorzi e poi ha lanciato anche qualche frecciatina sulla sua gravidanza. Non è mancata una battuta sulla madre Michelle Hunziker.

Le parole di Aurora Ramazzotti sul suo rapporto con Tommaso Zorzi

Di recente Aurora Ramazzotti ha rilasciato un’intervista al sito Fanpage.it in cui ha parlato di vari temi. E tra questi c’era anche quello riguardante il presunto litigio con Tommaso Zorzi. I due sono sempre stati molto amici, ma poi qualcosa si è rotto e i rumor li danno in piena crisi. È davvero così?

A quanto pare sì e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto intendere che le cose non vanno bene. Infatti la sua riposta è stata: “Si può avere l’aiuto del pubblico?”. Poi ha cambiato subito argomento senza dire una parola sull’amico che a questo punto possiamo definire ex.

Una piccola stoccata l’ha lanciata anche a chi lanciò il la notizia della sua gravidanza prima che fosse proprio lei ad annunciarla. Infatti a chi chiede di una possibile seconda gravidanza, lei risponde: “Stavolta, se posso, posso aspettare 3 mesi prima di dirlo? Mi ricordo che ero su Zoom a fare un colloquio. Sul computer hanno iniziato a uscirmi notizie tipo film, a raffica. Ero di 8 settimane, ancora nel secondo mese. Ero molto arrabbiata che fosse uscita la notizia”.

Non è mancata nel corso dell’intervista ad Aurora Ramazzotti anche una battuta su mamma Michelle Hunziker. “Mia mamma ha 47 anni e sembra che ne ha meno di me. Penso che dorma nel freezer, non ci sono altre spiegazioni”, ha detto in modo molto ironico.