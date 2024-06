Belen torna a fare musica e lancia il suo nuovo singolo (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2024

Belen Rodriguez

Nuovo singolo per Belen Rodriguez uscito sulle piattaforme social in occasione del lancio della sua nuova linea beauty

Non è la prima volta che Belen Rodriguez si dà alla musica, ma adesso è uscito un suo nuovo singolo. La modella ha deciso di realizzarlo e lanciarlo in occasione del lancio anche della sua nuova linea beauty. Ascoltiamone un estratto.

Un nuovo singolo per Belen Rodriguez in occasione della nuova linea beauty

Modella, conduttrice, attrice, influencer e anche cantante. Questa è Belen Rodriguez che da molti anni, oltre al lavoro in TV, porta avanti parallelamente anche progetti legati alla moda e al beauty. Insieme alla sorella ha un linea di costumi da bagno e ha realizzato anche una linea di cosmetici.

Adesso Belen ha lanciato una nuova linea beauty che ha chiamato Rebeya. E proprio per questa occasione ha realizzato un singolo legato al progretto. Il titolo della canzone è El día que me quieras ed è uscito proprio oggi su varie piattaforme digitali: Spotify, Apple Music e Io Canto Family. Qui sotto si può sentire un piccolo estratto:

Dell’uscita della canzone si era a conoscenza già da un mesetto poiché Belen aveva pubblicato sul canale youtube della linea beauty un video di lei mentre stava registrando la canzone. Per la modella argentina non è la prima volta l’esperienza musicale, ha già pubblicato altri pezzi in passato.

Intanto Belen Rodriguez si sta preparando anche al matrimonio della sorella Cecilia. Verso la fine di maggio hanno festeggiato l’addio al nubilato e tra circa due settimane si celebreranno le nozze. Proprio Belen sarà la damigella d’onore di Cecilia e questo ruolo la riempie d’orgoglio. Ha infatti detto di essere pronta per il giorno speciale di Cecilia e Ignazio Moser fissato al 30 giugno. E al matrimonio dovrebbe andare da single, dato che anche la storia con Elio è finita. Ma con lei ci saranno il figlio Santiago e la figlia Luna Marì.