1 Lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Ci risiamo. Aurora Ramazzotti si trova nuovamente a dover replicare e difendersi da alcune battute di troppo sul suo conto, che chissà quante altre donne si ritrovano a vivere. Già nelle scorse settimane, infatti, Aurora aveva detto qualcosa a tal proposito, ma a quanto pare non è finita.

Su Instagram la conduttrice ha ricevuto diverse segnalazioni di un meme, piuttosto infelice, che gira sui social e le che vede protagonista. Nell’immagine si vede la giovane di spalle e una didascalia “quando sei Aurora Ramazzotti e fai vedere il tuo impegno contro il Cat Calling”.

Parole che non sono passate inosservate e che, come dicevamo, sono arrivate alla diretta interessata. Così la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di intervenire in prima linea e ribattere, perché stufa:

“È la centesima volta che mi arriva questo genere di post”, ha esordito Aurora Ramazzotti piuttosto infastidita dall’accaduto, per poi lasciarsi andare ad un lungo sfogo tra le storie di Instagram: “Siete come al solito piccoli. Piccoli così, per non dire altro. Questo è lo screenshot di un video in cui reggevo il drenante cellulite di mia mamma tra le chiappe, l’estate scorsa. Ironia, per la cronaca. Vorrei davvero che qualcuno di voi mi spiegasse il NESSO tra un video ironico e le molestie verbali per strada. Avanti, vi ascolto”.

Ha detto piuttosto stizzita Aurora Ramazzotti. Uno sfogo, il suo, che è proseguito. Andiamo a leggere le altre sue dichiarazioni…