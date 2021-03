1 Aurora Ramazzotti e il Cat Calling

Aurora Ramazzotti, nelle ultime ore, si è mostrata su Instagram e ha parlato di una questione molto importante, ovvero il Cat Calling. Si tratta di un fenomeno che ha come oggetto complimenti di cattivo gusto rivolti per strada a giovani ragazze. Molto spesso se ne sente parlare, nonostante a volte sia ancora poco conosciuto il termine, e le donne non si sentono sicure ad andare in giro per strada indossando ciò che vogliono.

La conduttrice ed influencer non spiega nel dettaglio da dove proviene questo suo sfogo. Lascia, però, intendere che le è capitato qualcosa quel giorno. La vediamo, infatti, in tenuta da jogging e parla con i suoi fan tramite la mascherina in giro per la città. Andiamo a scoprire, perciò, cosa ha dichiarato e le sue dure affermazioni contro coloro che usano certi linguaggi.

Aurora Ramazzotti si sfoga e parla di Cat Calling pic.twitter.com/khfd33ukCc — disagiotv (@disagio_tv) March 30, 2021

Ci rendiamo conto che nel 2021 succeda ancora, di frequente tra l’altro, il fenomeno del Cat Calling? Sono l’unica che ne è vittima costantemente, nonostante io mi vesta sempre da maschiaccio? Non appena mi metto una gonna o, come in questo caso, mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacchio di caldo, io devo sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze. A me fan schifo. Mi fan schifo. Se sei una persona che lo fa, e stai vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo, sappi che fai schifo.

Forti parole quelle di Aurora Ramazzotti per tutti quelli che praticano il Cat Calling. Speriamo che il suo discorso serva a sensibilizzare le persone o a far conoscere sempre di più l’argomento. Continuate a seguirci per altre news.