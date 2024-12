Fiori d’arancio per Aurora Ramazzotti, che sta per sposarsi. In queste ore infatti la giovane conduttrice ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal suo compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti si sposa

Senza dubbio una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo è quella formata da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Come in molti sapranno, i due sono legati dal 2018 e nel corso del tempo hanno conquistato il cuore del web. Solo nel marzo del 2023, la figlia di Michelle Hunziker e il suo compagno sono diventati per la prima volta genitori di un bellissimo bambino, Cesare Augusto, che ha coronato il loro sogno d’amore.

In questi mesi dunque Aurora ha condiviso con i follower i momenti più speciali di questo nuovo capitolo della sua vita, insieme al suo bambino. In rete nel mentre si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio tra la Ramazzotti e Cerza, nonostante i diretti interessati abbiano più volte ribadito di non pensare alle nozze e di voler prima allargare la famiglia. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto quello che tutti i fan stavano aspettando.

Aurora Ramazzotti finalmente si sposa! Goffredo Cerza ha infatti fatto una romanticissima proposta di matrimonio alla madre di suo figlio, che ha mostrato sui social questo momento speciale. La giovane conduttrice ha poi affermato: “Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”.

A breve dunque inizieranno i preparativi per le nozze di Aurora e Goffredo, che potrebbero già svolgersi nel 2025. Nel mentre sui social sono arrivati i messaggi di affetto dei fan e di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Alvin, Giulia Salemi e anche Alessia Marcuzzi. Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a questa bellissima coppia, che a breve convolerà a nozze.