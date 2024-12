Non sono mancati i colpi di scena ieri sera a Ballando con le Stelle. A un tratto infatti a lasciare lo studio è stato Guillermo Mariotto, che ha fatto preoccupare il pubblico. Ma cosa è accaduto e perché il giudice è andato via?

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando

Un colpo di scena dietro l’altro ieri sera a Ballando con le Stelle. Ad attirare l’attenzione del pubblico tuttavia è stato in particolare Guillermo Mariotto, che improvvisamente ha lasciato lo studio e non è più rientrato, facendo preoccupare non solo Milly Carlucci, ma anche i fan della trasmissione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Fin dall’inizio della diretta, i telespettatori hanno notato un comportamento strano in Mariotto, che è apparso poco loquace e quasi infastidito.

Dopo l’esibizione di Amanda Lear, giunta in studio come ballerina per una notte, è però accaduto qualcosa di inaspettato. Prima di esprimere il suo voto infatti Guillermo si è rivolto alla showgirl e ha affermato: “Portami via con te”. A quel punto a riprendere simpaticamente il giudice è stata la padrona di casa Milly Carlucci, che lo ha invitato a dare il suo voto. Pochissimi secondi dopo però Mariotto ha preso le sue cose e ha definitivamente lasciato il teatro. Non è tardata la reazione della conduttrice, che ha affermato: “Vorrei far notare una cosa: non c’è Mariotto. Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire cosa è successo”.

Ma cosa è accaduto dunque e perché Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle? Grazie a delle storie pubblicate dall’account social del talent show, sappiamo che il giudice è uscito dal teatro proprio insieme ad Amanda Lear, per poi fermarsi nel dietro le quinte per fare delle interviste con la showgirl.

Tuttavia non è chiaro perché Mariotto abbia deciso di abbandonare la trasmissione nel pieno della diretta. Senza dubbio però nelle ore a venire ne sapremo di più in merito.