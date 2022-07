Autogrill e Eataly: è a Fiumicino il nuovo punto ristoro

Autogrill e Eataly arrivano a Fiumicino, con uno dei punti di ristoro per vaggiatori più grande di sempre!

Nuovo punto ristoro Eataly a Fiumicino

Il recente rinnovamento dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, alle porte di Roma, passa anche attraverso la più recente collaborazione tra Autogrill e Eataly, che stavolta prendono decisamente “il volo” con l’apertura di una grande area ristoro.

La sinergia tra le due aziende, la prima leader da sempre nella ristorazione per chi viaggia e la seconda che valorizza l’artigianato italiano ormai in tutto il mondo, nasce da lontano ed ha già portato diversi frutti. Ora però il lavoro dei due brand abbraccia anche i viaggiatori in aeroporto, e li coccola con un locale nel quale fare una sosta senza rinunciare al gusto e alle prelibatezze.

L’area, situata presso il terminal A dell’aeroporto, è una delle più estese e offre la possibilità di ospitare ben trecento coperti tra pranzi più comodi e spuntini veloci. Il tutto circondati da una vastissima scelta enogastronomica curata da Eataly e da Autogrill per venire incontro alle esigenze di ogni cliente, in qualsiasi momento della giornata. Oltre al cibo servito al tavolo, i clienti potranno anche fare spese optando tra gli assortimenti di carni, formaggi, dolci e tanto altro appositamente selezionati da Eataly.

Eataly a Fiumicino

I vertici di Eataly e Autogrill

“Essere parte del progetto di rilancio del ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino,” ha detto Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly, “ci riempie d’orgoglio. Continua il nostro impegno nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi, e il nuovo Eataly, con il motto ‘eat better, fly better’, porterà il meglio del nostro Made in Italy in un luogo di grandissimo traffico di italiani e stranieri”.

Della stessa visione anche Andrea Cipolloni, CEO Europe-Italy di Autogrill: “Autogrill condivide con Eataly la passione per la qualità delle materie prime e il desiderio di esportare nel mondo il Made in Italy. Una visione comune che si sostanzia in un percorso condiviso di innovazione ed evoluzione continua, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di chi viaggia”.

La prossima volta che viaggeremo, insomma, sappiamo già quale sarà la nostra primissima meta!

