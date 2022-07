Carlotta Dell’Isola vittima da mesi di body shaming, oggi racconta i suoi problemi di salute

1 La risposta di Carlotta Dell’Isola al body shaming

Prima partecipante di Temptation Island col fidanzato Nello, poi concorrente del Grande Fratello Vip 6, Carlotta Dell’Isola ha avuto modo di farsi conoscere molto lo scorso anno diventando poi un’influencer. Ma se nel programma di Maria De Filippi aveva suscitato solo tanta simpatia nel pubblico, con il reality gli spettatori certe volte ci erano andatoigiù pesante con i commenti negativi. Il motivo? Se così vogliamo chiamarlo, comunque il suo aspetto fisico.

Nella casa del GF, Carlotta si era fatta molto conoscere aprendosì agli altri e raccontandosi, anche con argomenti più riservati. Insomma aveva creato un legame empatico con il pubblico. Ma c’è stato chi si è fermato all’estetica e l’ha attaccata per i kg in più che ha messo durante il reality. Lei è sempre andata oltre, ma oggi, a distanza di oltre un anno, ha deciso di parlare e raccontare la sua storia. Una storia che riguarda dei problemi di salute decisamente importanti.

Con un post sul suo profilo Instagram, Carlotta Dell’Isola ha pubblicato una serie di foto in cui ha mostrato i suoi cambiamenti fisici e anche quelli che sembrano herpes che spesso le spuntano sul volto. La causa di tutto questo sono ben due problemi di salute. Ecco le sue parole:

“Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: ‘Carly come hai fatto a dimagrire?’. Ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere. Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe… Ma sapete, rispondere a chi mi definiva ‘grassa, cesso, bulimica, piena di herpes’ solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo. Soprattutto dopo che io, all’interno di quel contesto mi ero aperta raccontando cose di me che, tornando indietro, non racconterei.

Ma non voglio dilungarmi né divagare, ma rivolgermi soltanto a chi invece di puntare il dito, si è chiesta se stessi passando un periodo particolare… Ebbene no ragazzi. La vita è questa. Si ingrassa, si dimagrisce… Ma un consiglio voglio darvelo: prima di ‘insultare’ accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo… E il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese.”

Carlotta ha continuato riferendo come sta oggi e come sta affrontando queste due malattie…