Autogrill lancia i ‘pick-up point’: ritira il tuo pasto in sicurezza

La nuova svolta di Autogrill è il pick-up point nei punti di ristorazione autostradale: ordina sull’app Click&Good e goditi il tuo pasto in perfetta sicurezza!

I recenti avvenimenti hanno modificato quasi ovunque le abitudini di lavoro e anche il contatto delle aziende con il pubblico. Questo vale anche per Autogrill, che ha peraltro da subito manifestato la sua sensibilità verso la questione Covid-19. Il brand non si è limitato a celebrare gli angeli della quarantena – medici, paramedici e tutti coloro che non hanno fermato il Paese – attraverso alcune opere d’arte sparse nelle aree più colpite dalla pandemia. Ma dovendo convertire la propria attività alle misure anti-contagio ha pensato anche a Click&Good.

Il servizio, che consente la prenotazione del proprio pasto e il pagamento digitale dell’ordine, è integrato nell’app My Autogrill e già disponibile dalla metà di luglio.

Per il momento sono più di 45 i punti vendita che hanno attivato l’opzione. Opzione che consente di prenotare in anticipo cibo e altri prodotti venduti da Autogrill, ritirandoli in tutta sicurezza presso gli appositi pick-up point.

L’innovazione si è resa quasi indispensabile per ovviare alla riduzione di code e assembramenti. In questo modo, infatti, i clienti hanno l’opportunità di geolocalizzare il punto vendita più vicino, scoprire se il servizio Click&Good è attivo, e realizzare l’ordinazione desiderata.

Presso l’area ritiro non servirà altro che segnalare il proprio arrivo, e un incaricato consegnerà il pasto al viaggiatore. Oltre a rispondere alle disposizioni anti-contagio, la prestazione consente sicuramente anche di risparmiare tempo e si rivela super pratica.

Cosa aspettate, allora? Scaricate l’app My Autogrill e, al vostro prossimo viaggio, non esitate a sperimentare le ultime novità di Autogrill!

