Ayle canta le offese ricevute ad Amici e prevede la sua eliminazione (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 23 Marzo 2024

Amici 23

Nella prima puntata del Serale di Amici 23 arrivano subito due eliminazioni e la prima avviene subito dopo la prima manche. A lasciare il programma è stato Ayle che poco prima aveva previsto questo epilogo, nonostante Maria De Filippi lo avesse tranquillizzato. In una cover ha raccontato le offese ricevute.

Le offese che Ayle ha ricevuto finiscono in una sua cover

Questa sera è iniziato il Serale di Amici 23 e quindi stiamo vedendo la prima puntata. Come accade nei primi appuntamenti, gli eliminati sono due: uno subito dopo la prima manche e uno da un ballottaggio tra il secondo e il terzo eliminato provvisorio.

Alla fine della prima manche che ha visto scontrarsi la squadra Zerbi-Celentano e la squadra Pettinelli-Todaro a perdere è stata proprio quest’ultima. Così uno dei 5 allievi ha dovuto lasciare il talent così presto. A rischio sono finiti Ayle, Giovanni e Gaia. La prima a salvarsi è stata Gaia, quindi si sono esibiti nuovamente Ayle e Giovanni.

Il cantante prima ha fatto la cover di Malamente di Tedua con aggiunta di barre. Proprio le barre riguardavano il suo percorso ad Amici, ma soprattutto le offese che ha ricevuto in questi mesi. Nel ballottaggio invece tra lui e Giovanni, si è esibito con la sua canzone Allergico alle fragole. Proprio dopo essersi esibito, Ayle ha detto di essere felice di uscire con il suo pezzo. Maria è quindi intervenuta per tranquillizzarlo e ha detto: “Dai per scontato che esci”. Ma purtroppo Ayle aveva ragione con la sua frase, prevedendo in anticipo la sua uscita da Amici 23.

mi dispiace per gli altri ma ayle è il più speciale di tutti pic.twitter.com/pRh18GKZqp — ipocondriaca (@ipocodriaca) March 23, 2024

Una parte del pubblico è rimasta davvero dispiaciuta di questa uscita di Ayle da Amici 23, per tanti non è stato compreso, come diceva la sua prof Anna Pettinelli. Si è accesa anche una piccola polemica sui social. Il motivo è perché lui si è praticamente esibito solo al ballottaggio a tre, senza aver avuto la possibilità di mostrare le sue doti proprio durante le sfide. Purtroppo il meccanismo del Serale prevede anche questo e non è la prima volta che succede nelle ultime edizioni.