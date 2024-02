Ayle lascia la scuola di Amici ma una volta a casa ci ripensa e chiede di tornare (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Amici 23

Da un po’ di tempo nella scuola di Amici 23 Ayle ha espresso la volontà di andarsene perché in difficoltà, in particolare a seguito della sua posizione quasi sempre bassa in classifica. Dopo la puntata di ieri e l’ennesima delusione, oggi il cantante ha parlato a lungo con la sua insegnante Anna Pettinelli. E ha preso la sua decisione.

L’addio di Ayle ad Amici 23, ma poi cambia idea

Non è andata bene la gara di ieri di Amici 23 per Ayle che è arrivato penultimo ancora una volta. E il risultato ha avuto in lui una reazione di grande delusione. Triste e preoccupato, ha iniziato a farsi delle domande poiché non è andata bene anche in una cosa in cui si era sentito sicuro e soddisfatto.

In casetta, quindi, ha chiesto alla redazione di parlare con la sua insegnante Anna Pettinelli e gli è stato accordato. Non ha detto a nessuno dei suoi compagni cosa voleva dire alla sua prof. Una volta da lei, le ha detto che aveva deciso di andarsene una definitivamente. E ha esposto i motivi, cioè il fatto che pensa che la scuola non sia il suo posto per il tipo di musica che fa. Sembra non essere capito da altri professori e professionisti.

Ayle e Anna Pettinelli hanno parlato molto a lungo e alla fine la coach gli ha chiesto la sua decisione che doveva essere definitiva: andarsene per sempre o restare e non ripensarci più. Lui ha detto di voler lasciare. Così è tornato in casetta, ha dato la notizia agli altri (rimasti sconvolti), ha fatto i bagagli e ha lasciato Amici 23. Ma non finisce qui.

Come ha fatto sapere la redazione del talent con una serie di scritte, Ayle è stato accompagnato alle 21.30 con un’auto a casa, a Livorno. Ma verso mezzanotte il cantante ha chiamato la redazione e ha chiesto di tornare dentro la scuola. Come anticipato da una clip alla fine del daytime di oggi, la decisione sarà presa su voto degli altri allievi. Nel daytime di domani vedremo Maria De Filippi chiedere ai ragazzi di votare, in modo anonimo, per il rientro o meno di Ayle dentro la scuola.