Uomini e donne, Roberta e Alessandro lasciano il programma insieme: la reazione di Ida

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Uomini e donne

Come era stato anticipato, nella puntata di oggi di Uomini e donne Roberta e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme il programma. Non è passata inosservata la reazione che ha avuto l’ex di lui Ida Platano. Vediamo tutto nel dettaglio.

La reazione di Ida Platano all’uscita di Roberta e Alessandro da Uomini e donne

La puntata di oggi di Uomini e donne ha visto sedersi al centro dello studio Roberta con Alessandro e Gianluca. Hanno raccontato cosa è successo nei giorni precedenti e dell’incontro tranquillo avuto col nuovo corteggiatore. Subito si è capita la difficoltà della dama della situazione. E quando Maria De Filippi ha chiesto con chi volesse ballare, lei ha fatto il nome di Alessandro.

C’è stato quindi questo ballo tra i due in cui si sono mostrati molto vicini. Gianni li ha osservati attentamente e una volta finito il ballo l’opinionista ha preso la parola. Ha fatto notare che già la scelta di ballare con lui (dopo tutto i dubbi delle settimane scorse) deve far capire che nonostante tutto il rapporto è profondo. Inoltre lo stesso ballo è stato ricco di feeling e si percepiva il sentimento.

Così Sperti ha detto che secondo lui avrebbero dovuto viversi fuori e uscire dal programma. Consideriamo anche che Alessandro ha voluto darle l’esclusiva per dimostrarle l’interesse nei suoi confronti. Tutti quanti hanno parlato a lungo sulla questione in cui Roberta era dubbiosa: da una parte avrebbe voluto gettarsi, ma dall’altra aveva paura. Alla fine ha detto che sarebbe uscita e Alessandro è stato felicissimo. I due hanno quindi ballato al centro dello studio baciandosi e poi hanno lasciato Uomini e donne.

A non sfuggire al pubblico del dating show è stata l’espressione di Ida Platano, la tronista ex di Alessandra. Era molto seria e non ha accennato a un applauso o un sorriso. Ha comunque salutato molto gentilmente Roberta augurandole il meglio, mentre con Alessandro non c’è stato nessun saluto.

Dobbiamo dire, per correttezza, che la faccia seria potrebbe non essere stata legata a Roberta e Alessandro, ma a ciò che le era accaduto prima. Infatti la puntata di Uomini e donne di oggi si è aperta proprio con Ida che ha fatto sapere di una nuova segnalazione su Mario e ha scelto di eliminarlo. Era quindi abbastanza turbata da quanto appena accaduto.