Baci stellari diventa una canzone: BESAME è la nuova hit di Valeria Marini

Valeria Marini torna alla musica

Lo aveva annunciato e finalmente è arrivata. Dopo Me gusta e Boom, Valeria Marini ha lanciato la nuova hit dell’estate, che stavolta porta il titolo del suo più famoso refrain: Baci stellari.

Da qualche anno a questa parte la showgirl, oltre alle molteplici apparizioni televisive, gli eventi e le incursioni nella moda, si occupa anche di musica. D’altronde Valeria è sempre stata un’artista a trecentosessanta gradi sin dagli esordi sul palco del Bagaglino. E tra canto, ballo e recitazione, nella lunga carriera ha dato prova che non ci sia nulla che non sappia fare, risultando sempre una vera dea.

Baci stellari è già disponibile sulle principali piattaforme di musica in streaming. Tra qualche giorno arriverà però anche un videoclip della canzone, di cui la Marini ha dato un assaggio condividendo il backstage sui social.

Il backstage del videoclip di Baci stellari

Nel video – che vi proponiamo anche qui sotto – la vedete volteggiare in aria con un hula hoop che ricorda molto certe esibizioni di burlesque. Parte delle riprese si sono svolte in un locale di Roma, ma un altro segmento del video è stato registrato in riva al mare, dove Valeria ha potuto sfoggiare un abito azzurro dello stesso colore delle onde. Non sono poi mancati giochi di luci, il trucco da favola, pose da star e naturalmente il ritmo scatenato della musica.

Baci stellari è prodotto dall’etichetta Joseba Label e da Gianni Testa, autore e vocal coach che ha preparato Valeria.

Per il look sfoggiato durante la registrazione del video, che sarà diffuso nei prossimi giorni sui social, Valeria Marini si è affidata invece all’hairstylist Federico Fashion Style e al make-up artist Pablo Ardizzone, che da tempo collaborano con lei.

La cover di Baci Stellari con Valeria Marini

Sul set anche il fotografo Andrea Ciccalè, autore dello scatto di copertina del singolo che trovate qui sopra.

