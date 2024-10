Sulla pista da ballo di Ballando con le stelle è scattato il tanto atteso bacio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Poi, la concorrente ha fatto una confessione sul rapporto con il maestro.

Il bacio tra Bianca Guaccero e Pernice a Ballando con le stelle

Il video di presentazione di Bianca Guaccero si è aperta con la confessione che è partita per Londra con il suo maestro Giovanni Pernice. Da settimane si vocifera di una loro relazione o, quantomeno, frequentazione in corso. La concorrente ha affermato che è stata un’occasione per conoscersi meglio e anche il professionista ha parlato di un “aumento del volerci bene“.

Bianca Guaccero and Giovanni Pernice share some very passionate kisses during their Rumba ❤️‍🔥 #BallandoConLeStelle #StrictlyComeDancing #Strictly pic.twitter.com/DXKEjRDimb — Andrea 🥭 (@ANDREAESCIT) October 26, 2024

Durante l’esibizione è finalmente scoccato il bacio tra loro, anche più di una volta come ha fatto notare in seguito Rossella Erra. Bianca si è aperta raccontando di diverse relazioni finite male e della sua perdita di fiducia nelle persone a causa di un amore tossico. Tuttavia, allo stesso tempo ha ringraziato Giovanni per averle fatto ritrovare la fiducia:

“Qualsiasi cosa la vita ci riservi io lo ringrazio per avermi ridato la fiducia in me stessa e negli altri”.

“Noi abbiamo una affinità incredibile, è stata naturale e spontanea. Come si dice, vedremo”, ha replicato Bianca Guaccero quando Selvaggia Lucarelli le ha fatto la domanda diretta. Successivamente, Alberto Matano ha rincarato la dose chiedendole se oggi pensa di meritarsi finalmente la felicità. “Siamo sulla buona strada“, ha esclamato lei. Che dire, se son rose fioriranno.