Dopo una lunga e sospirata attesa, finalmente tutti i fan della coppia Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani posso vedere un loro bacio immortalato da una macchina fotografica. In esclusiva e in anteprima, infatti, la rivista Chi ha rilasciato lo scatto sulla sua pagina Instagram. Nell’immagine possiamo vedere i due innamorati mentre si danno un tenero bacio sulle labbra. Nella descrizione del post leggiamo quanto segue:

Un bacio a labbra salate. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” esce allo scoperto con Tommaso Stanzani. La coppia di… omonimi ha trascorso una vacanza in Puglia, dove il ballerino di “Amici” si esibiva sul palco di “Battiti Live”, condotto da Elisabetta Gregoraci, che si è unita a loro per una gita in barca.