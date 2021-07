1 Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme

Dopo tanti rumo e pettegolezzi, finalmente abbiamo la conferma di ciò che in molti speravano e sognavano. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme e sono ufficialmente una coppia. Spesso negli ultimi mesi li abbiamo visto insieme per le strade di Milano o a mangiare in alcuni ristoranti con altri amici o ancora a scambiarsi quelle che sembravano effusioni in pubblico. Molti ipotizzavano si fossero fidanzati, ma mancavano ancora le loro dichiarazioni.

In passato, infatti, Zorzi aveva asserito di non essere legato a nessuno in particolare, ma di star conoscendo qualcuno. Ebbene, dopo una lunga attesa ha annunciato la lieta notizia. L’influencer lo ha fatto ai microfoni di R101 nel corso di una chiacchierata nella serata di ieri, come riporta anche un post su Instagram di Webboh. Queste le sue parole esatte:

Sono in Puglia dove c’è Battiti Live. Sono a Otranto che è meravigliosa, con un omonimo, sono qui con il mio fidanzato e sono molto contento.

Tommaso Zorzi, infatti, è spesso comparso nelle storie dell’account di Battiti Live e in quello di Tommaso Stanzani. Anche lui, molte volte, ha caricato delle Stories sul suo profilo Instagram provando la sua presenza sul posto. In molti immaginavano che si trovasse lì per supportare quello che, almeno fino ad oggi, si credeva quantomeno essere suo amico. Pochi giorni fa, infatti, aveva anche scritto una tenera dedica su Twitter. Noi di Novella 2000 auguriamo una lunga e felice relazione alla nuova coppia.

