Bake Off Italia 11 anticipazioni ottava puntata: i concorrenti alle prese con i dolci delle feste

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Bake Off Italia

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Bake Off Italia 11

Nella scorsa puntata abbiamo visto il ritiro di Xi per problemi famigliari e quindi nessun aspirante pasticcere è stato eliminato. Ma cosa accadrà, secondo le anticipazioni, nell’ottava puntata di Bake Off Italia 11? Il tema saranno le festività, dal Carnevale, alla Pasqua fino a Halloween. E per l’occasione ci saranno anche degli ospiti speciali. Ma vediamo tutto nel dettaglio e vi avvertiamo che questo articolo contiene grossi spoiler.

La prima prova, quella creativa, sarà dedicata al Carnevale. Quindi gli aspiranti pasticceri dovranno preparare dolci fritti personalizzabili. I concorrenti, inoltre, saranno divisi in squadre. Danila, avendo il grembiule blu e quindi il vantaggio, avrà la possibilità di scegliere due concorrenti per formare la sua squadra. Sceglierà così Gabriele e Irene. Le altre due squadre si formeranno per estrazione e così avremo Giovanni, Roberta e Fabio, poi Davide, Giovina e Tommaso.

Passiamo alla seconda prova, quella tecnica, in cui dovranno replicare un dolce tipico della Pasqua: l’Uovo di Pasqua. Dovranno fare un uovo di Pasqua al cioccolato fondente temperato, all’interno una ganache al cioccolato bianco e liquore e impanata di grispy al frutto della passione. Dovranno poi decorare l’uovo con pasta da zucchero creando un pulcino. Ospite in questa prova sarà Fulvio Marino che insieme ai giudici avrà l’idea di mettere all’interno dell’Uovo di Pasqua come sorpresa una piccola colomba. Quindi i concorrenti dovranno creare anche un lievitato. Questa la classifica della prova:

Davide Fabio Tommaso Gabriele Giovina Giovanni Irene Danila Roberta

Concludiamo le anticipazioni di questa ottava puntata di Bake Off Italia 11 con la terza prova e cioè quella a sorpresa che sarà dedicata a Halloween. In questo caso saranno ospiti i Me contro te. Gli aspiranti pasticceri dovranno creare una torta di Halloween, quindi con decori e colori spaventosi.

Alla fine di questa puntata, quindi, il grembiule blu andrà a Davide. Si salveranno e andranno alla puntata successiva Tommaso, Gabriele, Fabio, Roberta e Danila. Rimarranno quindi Giovanni, Irene e Giovina. E a essere eliminata sarà Irene.

Quando va in onda l’ottava puntata di Bake Off Italia 11

Ora che abbiamo visto le anticipazioni, quando va in onda l’ottava puntata di Bake Off Italia 11? La messa in onda su Real Time è fissata per venerdì 27 ottobre alle ore 21.25.

Ma non finisce qui, perché facendo un qualsiasi tipo di abbonamento a Discovery Plus, la puntata potrà essere vista in anteprima già dal venerdì precedente alla messa in onda in chiaro.

Inoltre la puntata può essere rivista in streaming dal giorno successiva alla messa in onda in maniera totalmente gratuita sempre su Discovery Plus.