Bake Off Italia 11 anticipazioni settima puntata: un aspirante pasticcere costretto al ritiro

Debora Parigi | 13 Ottobre 2023

Bake Off Italia

Le anticipazioni della settima puntata di Bake Off Italia 11

Dopo l’eliminazione di Aurelien nella scorsa puntata e Xi che ha ricevuto il grembiule blu, vediamo cosa accadrà nella settima puntata di Bake Off Italia 11 secondo le anticipazioni. Partiamo subito dal tema di questo episodio e cioè la natura che entrerà nei dolci. Una puntata tutta green quindi e tutte e tre le prove saranno dedicate a questo argomento.

Iniziamo con la prima prova che vedrà ospite Fulvio Marino, quindi un grande ritorno per questa edizione del programma. E, come ci si può aspettare, si parlerà di lievitati. A tal proprosito, gli aspiranti pasticceri dovranno realizzare un panbrioche salato e ovviamente decorato. Una richiesta da parte dei giudici ai concorrenti sarà quella di mettere un pezzetto della loro regione di appartenenza per farsi conoscere.

La seconda prova sarà come sempre quella tecnica e consisterà nella realizzazione di una Rainbow Cake. La particolarità è che gli strati colorati dovranno essere fatti solo con frutta e verdura. Xi, avendo il grembiule blu, avrà il vantaggio e cioè confrontare i colori che crea con quelli di una palette così da farli uguali. Lei comunque farà un bel gesto verso i suoi compagni e condividerà la palette dei colori. Alla fine della prova, questa sarà la classifica stilata dai giudici:

Tommaso Danila Fabio Gabriele Giovina Davide Xi Giovanni Irene Roberta

Concludiamo le anticipazioni di questa settima puntata di Bake Off Italia 11 con la terza prova. Ma prima ci sarà un colpo di scena. Infatti, poco prima di iniziare, Xi farà un annuncio inaspettato. Dirà che la sera precedente ha ricevuto una telefonata dalla sua famiglia parlando di una questione urgente e quindi sceglierà di abbandonare il programma. Si tratta della prima concorrente col grembiule blu a lasciare il tendone nella storia di Bake Off.

Veniamo quindi a questa terza prova, quella a sorpresa. E si tratterà di un prato sul quale fare fiorire delle coloratissime torte che i concorrenti dovranno realizzare e che saranno quindi delle torte fiorite. Massima libertà nel realizzare le torte ma dovranno lavorare con metodo e dovranno dare movimento e colore alle torte.

Chi sarà quindi il migliore di questa puntata di Bake Off Italia 11? E chi sarà invece il concorrente eliminato. Dopo che i giudici si saranno riuniti per decidere, ad aggiudicarsi il grembiule blu sarà Danila. Si salveranno poi Fabio, Gabriele, Roberta, Tommaso e Giovina. Finiranno a rischio eliminazione Davide, Irene e Giovanni. Ma a sorpresa non sarà eliminato nessuno visto l’abbandono di Xi.

Quando va in onda la settima puntata di Bake Off Italia 11

Ora che abbiamo visto le anticipazioni, quando va in onda la settima puntata di Bake Off Italia 11? La messa in onda su Real Time è fissata per venerdì 20 ottobre alle ore 21.25.

Ma non finisce qui, perché facendo un qualsiasi tipo di abbonamento a Discovery Plus, la puntata potrà essere vista in anteprima già dal venerdì precedente alla messa in onda in chiaro.

Inoltre la puntata può essere rivista in streaming dal giorno successiva alla messa in onda in maniera totalmente gratuita sempre su Discovery Plus.