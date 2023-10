NEWS

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

L’oroscopo di Joss della settimana

Quali sono tutte le previsioni dell’oroscopo di Joss per la settimana dal 14 al 20 settembre? Scopriamo insieme cosa la classifica segno per segno…

12 – Leone

La settimana parte molto bene con una Luna favorevole a progetti professionali e a belle evoluzioni nella coppia. Buone nuove previste nella coppia con la possibilità di portare avanti i progetti a due. Ottime le opportunità per i single: nuovi incontri. Vi sentite dentro il desiderio di rinascere a tutto tondo e di aprirvi alla vita con più leggerezza e spensieratezza.

11 – Acquario

In accordo alle leggi dell’universo, questo momento ci racconta della necessità di rivedere in toto la vostra vita, specie se l’insoddisfazione aleggia. Le stelle della settimana sono positive per i lavoratori autonomi: buone nuove per i più giovani alla ricerca di un impiego. Una chiamata professionale è in arrivo. 6



10 – Oroscopo di Joss: Gemelli

Le stelle del weekend sono favorevoli a nuovi incontri ed opportunità divertenti nella mondanità. Venere quadra il vostro Sole e fa risorgere vecchie faccende irrisolte. Pensate bene al futuro: la vostra vita si sta per aprire a meravigliose opportunità che potrete cogliere con conseguenti svolte

decisive, anche nell’ambito del lavoro.

9 – Pesci

Saturno vi rema contro, ma grazie a Marte al trigono solare, vi pone di fronte alla necessità di compiere una scelta importante. Nelle giornate centrali della settimana un accadimento esterno vi consentirà una facile scelta, ma nelle successive giornate dovrete col vostro intuito risolvere delle problematiche familiari e non.

8- Sagittario

Settimana molto buona con la presenza di Mercurio che vi permette di recuperare amicizie del passato e di chiarirvi con chi di dovere. Venere in quadratura chiama la necessità di rivedere alcune posizioni prese verso la propria famiglia d’origine o verso le attuali amicizie. Nel lavoro qualcosa va aggiustato, specie se da tempo lottate per i vostri diritti.

7 – Bilancia: oroscopo di Joss

Mercurio presente nel segno vi porta a spostarvi di più e se siete liberi professionisti, a firmare contratti vantaggiosi ed economicamente validi. Buone sono le stelle del fine settimana, con possibilità di fare qualche scampagnata in montagna o in mete lontane dall’ordinario. Per i giovani: ottima la movida anche nel mezzo della settimana.

6 – Toro

Marte agisce all’opposizione del vostro Sole cominciando a regalarvi quegli antri di consapevolezza necessari per poter scegliere la strada da percorrere. Insieme a Venere in trigono attendetevi incontri mozzafiato e la possibilità di vivere esperienze con amici e familiari. Anche il fronte denaro racconta di nuove opportunità di guadagno, per molti inaspettate.

5 – Scorpione: l’oroscopo di Joss

La presenza di Marte all’interno del vostro segno è garanzia di una svolta importante. Laddove siate ancora bloccati, inizia oggi un periodo di profondo sblocco e di scelte da compiere. Molti single si preparino a vivere un incontro erotico interessante: punto di partenza per una svolta sul lato affettivo. La coppia progetta e ottiene.

4 – Ariete

La presenza di Mercurio all’opposizione del vostro Sole potrebbe portare piccoli momenti di confronto con chi vi circonda. Anche nell’ambito del lavoro qualche contrattempo potrebbe tediarvi: dedicatevi ai passatempi mondani proprio nel fine settimana, momento in cui anche la Luna è favorevole a nuovi incontri e divertimento.

3 – Oroscopo di Joss: Capricorno

La settimana è molto positiva con una Luna favorevole che riporta a vivere la coppia in modo armonico e a sperimentare, se siete single, incontri esclusivamente sessuali. Sul lavoro, non sempre siete costanti, ma la necessità di denaro vi spinge a dare di più: apritevi al cambiamento e ascoltate la vostra voce interiore: saprà guidarvi!

2 – Vergine

La presenza di Mercurio all’interno del vostro segno vi ricorda che è opportuno darsi da fare per vivere al meglio la vostra vita: progettate viaggi e smettetela di pensare al denaro. L’amore deve rifiorire nella vostra vita e se avete accanto qualcuno che vi vuole bene è giunto il momento di dimostrarlo in modi del tutto differenti.

1 – Cancro

Marte al trigono del vostro Sole è una opportunità meravigliosa per darsi da fare circa la realizzazione di progetti personali e professionali. Le stelle del fine settimana lavorano a vostro favore, affinché possiate incontrare nuove persone che vi aprano strade professionali e personali. Se siete in coppia l’amore brilla all’orizzonte.