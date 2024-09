La gara di Bake Off Italia 12 va avanti con le sfide della quarta puntata di cui andiamo a scoprire le anticipazioni. Ci sarà una nuova eliminazione tra gli aspiranti pasticceri rimasti che faranno un bel viaggio tra passato, presente e futuro.

Le anticipazioni della quarta puntata di Bake Off Italia 12

Dopo la prima eleminazione nella scorsa puntata, la quarta puntata vede i 13 concorrenti rimasti affrontare nuove sfide. E questa volta faranno un viaggio ripercorrendo le tappe più importanti della loro vita nel rapporto con la pasticceria. Vediamo quindi tutte le anticipazioni della quarta puntata di Bake Off Italia 12.

La prima prova, quelle creativa, riporterà i concorrenti a quando erano bambini e in particolare alle 4 del pomeriggio. Quindi dovranno preparare le merendine di quando erano piccoli. E dovrà esserci una base cotta al forno e una farcitura. Dovranno prepare tre merendine identiche.

La seconda prova, quella tecnica, come al solito vedrà l’arrivo di Iginio Massari. Gli aspiranti pasticceri dovranno ripercorrere il primo grande amore e dovranno quindi preparare la Red Velvet a forma di cuore e poi tagliarla a metà a zig zag. Una loro metà dovrà poi incastrarsi perfettamente con l’altra metà dell’originale. Giulia, che ha il grembiule blu, potrà usare il vantaggio che sarà lo strumento che servirà a tagliare a zig zag il dolce. Ma non solo, potrà donarne uno a un altro concorrente e sceglierà Federica. Dopo la visione, l’assaggio e la prova della metà questa sarà la classifica dei giudici:

Federica Giorgia Giulia Francesco B. Domenica Sergio Helen Alfonso Claudio Liza Manuela Jessica Francesco G.

Arriviamo quindi alla terza prova, quella a sorpresa, dedicata alla loro terza età. Le anticipazioni della quarta puntata di Bake Off Italia 12 rivelano che i concorrenti dovranno creare una torta che li racconti quando saranno più anziani. Dovrà essere una torta scenografica e molto decorata. Ogni torta dovrà essere per 20 persone, cioè gli invitati al loro compleanno per gli 80 anni.

Alla fine di questa prova avremo il risultato finale della puntata. E così, il migliore sarà Giorgia che si prenderà il grembiule blu. Invece rischieranno l’eliminazione Francesco G, Liza e Manuela. Tra loro l’eliminato sarà Francesco G.

Quando va in onda la quarta puntata

Vi sveliamo quando va in onda la quarta puntata di Bake Off Italia 12. La messa in onda in chiaro, quindi su Real Time, è prevista per venerdì 27 settembre alle ore 21.30.

L’episodio può essere visto anche in streaming su Discovery Plus in maniera totalmente gratuita a partire dal giorno successivo.

Per chi invece volessere vedere i nuovi episodi in anticipo, può farlo sempre in streamin sottoscrivendo un abbondamento con Discovery Plus. Ogni venerdì sul sito viene caricato un nuovo episodio in anteprima che sarà trasmesso in chiaro la settimana successiva.