Ieri sera Amadeus ha fatto il suo tanto e atteso debutto su Nove, con due programmi: prima Chissà Chi è, che non è andato oltre il 5,2%, poi con Suzuki Music Party! Ecco i dati d’ascolto e la sfida con Stefano De Martino.

Il debutto di Amadeus: i dati d’ascolto

C’era grande attesa per il ritorno di Amadeus in TV, dopo l’addio alla Rai. Il conduttore ha sposato e abbracciato la nuova sfida su NOVE, che gli ha dato le chiavi di diversi programmi. Ieri sera si è partiti forte con Chissà Chi è e Suzuki Music Party e il pubblico si domanda ora quanti ascolti ha fatto il conduttore al suo debutto sul nuovo canale.

A riportare i dati ci ha pensato Davide Maggio sul suo sito, che ha segnalato quanto segue: “Amadeus debutta sul Nove: 5,2% di share per Chissà Chi è in access prime time e 4,6% di share per Suzuki Music Party in prima serata”. Questi dunque i primi risultati del presentatore nella rete che l’ha accolto per un nuovo percorso lavorativo.

Sempre circa gli ascolti ottenuti da Amadeus al suo esordio su NOVE, Giuseppe Candela ha ricordato che Chissà Chi è ha avuto una serata sicuramente non facile per la sua “prima”. Questo perché oltre ad Affari Tuoi (e il precedente annuncio di Carlo Conti) su Rai 1, dall’altra molti telespettatori erano focalizzati sul Derby della Madonnina, che ha visto sfidarsi Inter e Milan, con i rossoneri usciti vittoriosi.

Per il suo ritorno in TV Amadeus ha avuto modo di andare in onda in simulcast. Diversi canali di Discovery infatti hanno trasmesso il suo programma, che ha sfiorato il 9% con 1.561.000 spettatori. Mentre invece, Suzuki Music Party, sempre come riportato da Candela, hanno raggiunto un milione e il 7,1%. Per entrambi i programmi si parla in generale di 5 e 6 milioni di contatti.

Insomma un risultato comunque buono considerando gli avversari. Vedremo come andrà Amadeus da qui in avanti con le prossime puntate! Certamente il suo affezionato pubblico tornerà a farsi sentire e supportarlo nei suoi prossimi progetti.