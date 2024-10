Vola il tempo a Bake Off Italia 12 e siamo già arrivati alle anticipazioni della settimana puntata. Questa uova puntata sarà dedicata ai sapori italiani e ci farà fare un vero e proprio tour in Italia. Vediamo quindi cosa accadrà.

Le anticipazioni della settima puntata di Bake Off Italia 12

È passata una nuova settimana e arriviamo alla settima puntata di Bake Off Italia 12 con le su consuete anticipazioni. Quale sarà il tema di questo nuovo appuntamento? Tutto sarà dedicato ai sapori italiani con un vero e proprio tour lungo tutto lo stivale. Cosa accadrà nelle tre prove che dovranno affrontare gli aspiranti pasticceri? Andiamo a scoprirlo.

Nella prima prova, quella creativa, si renderà omaggio ai dolci regionali. A tal proposito i giudici ne hanno scelti 5: i pasticciotti (Puglia), le genovesi (Sicilia), le sfogliatelle di pasta frolla (Campania), gli strucchi (Friuli Venezia Giulia) e le seadas (Sardegna). I concorrenti lavoreranno in coppia e ogni coppia sceglierà uno dei 5 dolci che dovranno reinterpretare. Federica, poiché ha il grembiule blu, potrà scegliere il compagno e il dolce da preparare. Sceglierà Helen e prepareranno gli strucchi. Le altre coppie sarà a sorteggio: Alfonso con Jessica e sceglieranno la sfogliatella, Giulia con Liza e sceglieranno i pasticciotti, Domenica con Sergio e sceglieranno le seadas, Francesco e Claudio faranno le genovesi. Ogni coppia dovrà preparare 20 dolci.

La seconda prova sarà quella tecnica con una ricetta di Iginio Massari e cioè il tiramisù. Ma dovranno fare un tiramisù al forno che avrà inoltre sopra una tazzina di cioccolato bianco con dentro quello fondente. Dopo l’assaggio dei giudici, questa sarà la classifica:

Giulia Alfonso Liza Domenica Federica Claudio Jessica Francesco Helen Sergio

Cocludiamo le anticipazioni della settima puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova, quella a sorpresa. I concorrenti dovranno realizzare una torta di pizza: 4 pizze una sopra all’altra e ben stratificata e dovrà avere almeno 2 farciture. Dopo l’assaggio la migliore risulterà essere Giulia che si prenderà il grembiule blu per la seconda volta. Rischieranno invece l’eliminazione Francesco, Sergio e Claudio. E tra loro l’eliminato sarà Sergio.

Quando va in onda la settima puntata

Dopo avervi raccontanto le anticipazioni vediamo adesso quando va in onda la settima puntata di Bake Off Italia 12. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 ottobre alle ore 21.30 su Real Time.

La puntata può essere rivista in maniera totalmente gratuita sia su Real Time con varie repliche che in streaming sul sito di Discovery Plus a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Per i curiosi che vogliono vedere ogni settimana una nuova puntata in esclusiva, c’è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Discovery Plus. E vedere ogni venerdì un episodio nuovo una settimana prima della messa in onda su Real Time.