Bake off Italia 8 anticipazioni seconda puntata e eliminato

1 Anticipazioni seconda puntata di Bake Off Italia 8: ecco cosa succederà

Ecco tutte le anticipazioni di Bake Off. L’11 settembre 2020 Bake Off Italia 8 tornerà con la sua seconda puntata direttamente da Villa Borromeo d’Adda. Cosa succederà e chi sarà il concorrente eliminato? Ad oggi le anticipazioni non ci forniscono troppi dettagli ed è ancora prematuro sapere chi è lo sfortunato concorrente ad aver detto addio al proprio percorso. Ma siamo certi non mancheranno i colpi di scena.

Anche stavolta i protagonisti saranno sottoposti a varie gare e saranno ovviamente giudicati passo passo dai giudici, che selezioneranno coloro che sono stati più convincenti. Gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 8 si troveranno ad affrontare, come di consueto, tre classiche sfide:

La prima è la prova creativa : ovvero reinterpretare le ricette classiche in modo originale.

: ovvero reinterpretare le ricette classiche in modo originale. A seguire la prova tecnica : qui i concorrenti dovranno realizzare tutti la stessa torta. Dovranno mettere in risalto le loro abilità tecniche e manuali e i giudici assaggeranno ‘al buio’ i risultati finali.

: qui i concorrenti dovranno realizzare tutti la stessa torta. Dovranno mettere in risalto le loro abilità tecniche e manuali e i giudici assaggeranno ‘al buio’ i risultati finali. Poi la prova a sorpresa: si tratta di uno degli step più complessi, dove i protagonisti dovranno preparare ciò che i giudici gli chiederanno. Non mancheranno difficoltà e imprevisti.

Conosceremo qualcosa in più, di sicuro, sulla nuova arrivata Maria, che ha preso il posto di Peperita e sapremo effettivamente che ne sarà di quest’ultima, costretta a lasciare per infortunio. Riuscirà a tornare in gioco dalla seconda puntata di Bake Off Italia 8 o in quelle successive? Vedremo cosa succederà.

Dalle anticipazioni a fine della prima puntata non è trapelato tantissimo, ma siamo in grado di dirvi che anche quest’anno sono attesi dei graditi giudici esterni, che metteranno ancor più in difficoltà i concorrenti di Bake Off. Ma siamo già in grado di dirvi che, come annunciato da Dissapori, non mancheranno graditi ospiti, come Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano, Enzo Miccio, Chiara Maci. E ancora la vincitrice della settima edizione, Martina Russo. Poi chef Hiro, Gino D’Acampo e Sal Del Riso.

In attesa di avere quindi ulteriori dettagli sulle anticipazioni della seconda puntata di Bake Off, ricordiamo cosa è accaduto nel corso della prima puntata di Bake Off Italia 8…