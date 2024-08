La pasticceria è una parte fondamentale della storia e della tradizione napoletana legata a momenti e ricordi importanti per ogni partenopeo. È stata molto coraggiosa, ma di gran successo la scelta di introdurre, in un contesto simile, dolci famosi soprattutto in America. A tutto questo si unisce la tradizione della pizza napoletana doc e nasce così Bakery& Love Food Experience: Pizza, Cucina e dolci. Incontriamo uno dei soci Roberto Vitiello.

Come nasce Bakery&Love ?

«Bakery&Love nasce 15 anni fa circa con l’esigenza di portare un piccolo angolo di America a Napoli. Facevamo solo dolci americani, pancake, colazione salata e tante golosità americane».

Cosa offrite invece oggi alla clientela?

«Oggi dopo 15 anni il format ha subito un rebranding e oltre a una vasta scelta di dolci offriamo pizza gourmet e alta cucina».

Quali sono i vostri punti di forza?

«I nostri punti di forza sono proprio questi, offrire un menu completo partendo dagli antipasti e finendo con un buon dolce».

Incontro d’esperienza tra cucina d’autore, alla pizza ai dolci firmati Bakery&Love per tutti i palati, dove vi possono trovare?

«Ci troviamo a Caserta, in corso Trieste 247».

Non solo dolci per una degustazione sana, la qualità è la vostra arma vincente?

«La passione per il nostro lavoro innanzitutto e la determinazione e l’innovazione, credo siano queste le nostri armi vincenti. Siamo giovani e avendo studiato prima e viaggiato poi ci siamo documentati e abbiamo fatto esperienze per cui siamo in grado di offrire alla nostra clientela innovazione e tradizione allo stesso tempo».

Progetti futuri?

«Si spera di replicare con altri ristornati prima in Italia e poi chissà… Sarete i primi a saperlo (ride,ndr)».

Bakery & Love Experience – Pizza Gourmet

A cura di Barbara Carere.