Nonostante la mia professione da ristoratore mi porti via tanto tempo, mi piace accompagnare i miei amici artisti alle trasmissioni televisive e avere il privilegio di essere loro ospite, stare dietro le quinte, nei camerini, nei corridoi dove vedi tutta la preparazione di un programma. Credetemi, è adrenalinico.

Poi, con un po’ di fortuna, il gioco è fatto. Vi spiego: accompagnando il mio amico Stefano Tacconi alla sua prima intervista dopo il suo percorso di malattia a Verissimo, non pensavo proprio di riuscire a scattare una foto e addirittura a fare un invito nel mio ristorante alla padrona di casa del fortunatissimo programma di Canale 5, Silvia Toffanin. L’ex letterina, adesso una delle conduttrici più apprezzate, è proprio come la si vede in video, di una dolcezza e sensibilità disarmante. Alla fine dell’intervista a Tacconi, eravamo in camerino e vediamo arrivare proprio lei per complimentarsi con il portierone della Juventus. Io ero lì accanto a lei, non ci potevo credere, e in più, con umiltà rara (credetemi, non è sempre così), mi ha concesso una foto.

Alla bellissima Toffanin dedicherei i miei agnolotti al nero di seppia con il ripieno di salmone conditi con burro e salvia, un piatto delicato e di classe come è la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Agnolotti al nero di seppia con ripieno di salmone con burro e salvia

Ingredienti

Per il ripieno: 200 g di filetto di salmone fresco; 100 g di ricotta; 5-6 foglie di salvia fresca; Sale e pepe q.b.; Scorza di limone grattugiata (facoltativo)

Per il condimento :100 g di burro; 8-10 foglie di salvia fresca; Sale q.b.; Pepe nero q.b.; Scorza di limone grattugiata (facoltativo)

Procedimento

Cottura del salmone: Sciogli il burro in una padella a fuoco medio-basso. Aggiungi la salvia e lasciala insaporire. Poi, aggiungi il salmone e cuoci fino a quando si sfalda facilmente.

Una volta raffreddato il salmone sminuzzalo, mescolalo con la ricotta fusa e la salvia. Aggiusta di sale e pepe, e, se ti piace, aggiungi scorza di limone grattugiata. Se utilizzi sfoglia pronta, stendila su un piano. Disponi piccole porzioni di ripieno sulla sfoglia, ripiega e taglia per formare gli agnolotti. Se usi ravioli già pronti, puoi saltare questo passaggio.

Cuoci gli agnolotti in abbondante acqua salata per 3-4 minuti. Sciogli il burro in una padella, aggiungi la salvia e cuoci fino a quando il burro diventa dorato.

Scola gli agnolotti e saltali nella padella con il burro e la salvia per insaporirli.

Servi gli agnolotti caldi, con una spolverata di pepe nero e, se gradito, un po’ di scorza di limone.