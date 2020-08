3 Ballando con le stelle: rivelate le coppie in gara e i ballerini

Ballando con le stelle è pronto a tornare dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria. A causa del Coronavirus, il programma condotto da Milly Carlucci è dovuto slittare. L’inizio era previsto per aprile, tuttavia la delicata situazione ne ha determinato lo slittamento. Ora, però, che sono state prese le misure di prevenzione necessarie, Ballando con le stelle è pronto a tornare.

Poche ore fa è stato rivelato il cast ufficiale. Dopo moltissimi rumors, ora finalmente il programma ha annunciato chi saranno i ballerini della nuova edizione. Super confermate Barbara Bouchet e Alessandra Mussolini, come già largamente anticipato. Non solo, anche Elisa Isoardi e Costantino Della Gherardesca saranno in gara.

Poi ancora: Lina Sastri, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Tullio Solenghi. Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Daniele Scardina, Anronio Catalani e Gilles Rocca. Di quest’ultimo si è molto vociferato negli scorsi mesi, dopo l’apparizione a Sanremo che lo ha balzato nella viralità social.

Non solo i concorrenti, il programma ha anche annunciato le accoppiate con i professionisti.