1 I concorrenti di Ballando con le Stelle 2021

Manca poco più di un mese alla partenza ufficiale di Ballando con le Stelle 2021, e anche quest’anno l’amato talent di Rai 1 è attesissimo dal grande pubblico. Come da tradizione alla conduzione ci sarà nuovamente Milly Carlucci, pronta a ripartire dopo alcuni mesi di pausa. Tutto inizia già a essere pronto per la nuova edizione della trasmissione, e di certo come al solito non mancheranno grandi emozioni e colpi di scena. Nel mentre in queste settimane si sta parlando a lungo del probabile cast di concorrenti, che al momento però non è ancora stato confermato dai canali ufficiali del programma.

Solo qualche giorno fa però abbiamo appreso che a prendere parte quest’anno a Ballando ci sarà nientemeno che Al Bano, che per la prima volta si metterà alla prova con questa incredibile esperienza. Non mancano naturalmente anche numerose indiscrezioni sui restanti partecipanti del programma, ma solo tra qualche giorno sapremo con certezza chi prenderà effettivamente parte al talent show.

Poco fa tuttavia Giuseppe Candela ha svelato i nomi di tre concorrenti bomba che dovrebbero far parte del cast di Ballando con le Stelle 2021. Parliamo nientemeno che di Fabio Galante, Federico Fashion Style e Sabrina Salerno! Nonostante al momento i canali ufficiali della trasmissione non abbiano ancora confermato la notizia, sembrerebbe essere certa la partecipazione dei tre al programma e di certo senza dubbio ne vedremo delle belle.

In attesa di scoprire di più sul cast della nuova edizione di Ballando, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando Milly Carlucci ha fatto sapere di volere un campione olimpico come ballerino per una notte. Rileggiamo le parole della conduttrice e la replica dello sportivo, che non è tardata ad arrivare.