1 Valeria Marini a Ballando con le stelle 2022?

Dopo alcuni rumor Iva Zanicchi ha dato la conferma che sarà presente nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Al momento si tratta della sola e unica concorrente ufficiale dello show condotto da Milly Carlucci. Il programma dovrebbe prendere il via nel mese di ottobre, di conseguenza c’è ancora un po’ di tempo prima che vengano rivelato tutti i ballerini famosi che si metteranno in gioco. Fatto sta che in queste ore è spuntato un nuovo nome.

Stiamo parlando di quello di Valeria Marini. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi, come riporta anche il sito Bubino Blog. Ma non solo. La rivista rivela anche un retroscena inedito. Valeria, infatti, avrebbe partecipato alle selezione per Tale e Quale ma sarebbe stata scartata: “In questi giorni ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. La showgirl sarda però non sarebbe stata scelta“.

Ed ecco che a questo punto per la Marini si starebbero spalancando le porte di Ballando con le stelle. Le trattative, infatti, sarebbero a buon punto. Ad oggi, comunque, si tratta solamente di rumor e non c’è ancora nulla di confermato. Quanto detto potrebbe avverarsi oppure no. Del resto ha già collaborato in passato con Milly. Nel 2014 è stata ballerina per una notte, nel 2015 concorrente di “Notti sul ghiaccio” e nel 2018 è tornata ospite a Ballando per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci.

Non appena avremo ulteriori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, però, un altro personaggio noto della TV italiana ed ex concorrente del Grande Fratello si è candidato e ha fatto una proposta alla Carlucci. Andiamo a rivedere le sue parole e di chi stiamo parlando. Continuate a leggere…