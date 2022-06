Iva Zanicchi a Ballando con le stelle?

La nuova edizione di Ballando con le stelle dovrebbe avere inizio sabato 8 ottobre 2022 e consistere di 10 puntate in totale. Tanti sono stati i nomi sui presunti concorrenti, ma al momento è ancora presto per darne qualcuno per certo. Abbiamo citato, in passato, Paola Barale, Beppe Convertini, Bianca Guaccero, Violante Placido e tanti altri. In queste ore, però si fa strada un nuovo nome che sembrerebbe essere il primo ufficiale.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, come comunica anche il sito Bubino Blog, Milly Carlucci avrebbe scelto Iva Zanicchi. La cantante è da tempo che dice di essere fan del programma di Rai 1 e sogna di prenderne parte. Queste le sue parole di un precedente intervista:

Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a Ballando, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.

Ma le novità a Ballando con le stelle non terminerebbero qui. Alla giuria, composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, potrebbe aggiungersi anche Giancarlo Magalli. Anche il conduttore si è espresso di recente in merito:

Milly mi corteggia da tempo, ma non mi vedrete mai in pista. Non ne sarei capace ma se mi proponesse di far parte della giuria, accetterei volentieri. Non vorrei rubare il posto a nessuno. Mi piacerebbe essere un giurato aggiuntivo. Dato che se mi calassi nei panni di ballerino sono certo che sarei il primo ad avere tonnellate di difficoltà, credo che sarei molto buono e comprensivo con i concorrenti.

Vedremo cosa accadrà. Seguiteci per tante altre news su Ballando con le stelle e non soltanto.

