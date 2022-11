Ballando con le stelle cambia giorno, quando andrà in onda la prossima settimana

NEWS

Debora Parigi | 26 Novembre 2022

Ballando con le stelle

Cambio di programmazione per Ballando con le stelle

Ballando con le stelle e Mondiali di Calcio, quindi cambi di programmazione continui nel palinsesto di Rai1. Già questa settimana, oggi sabato 26 novembre, lo show di Milly Carlucci è iniziato alle 22.10 (per finire intorno all’1.30). Il motivo è legato appunto ad una partita dei Mondiali iniziata alle 20.

E sempre per via delle partite di calcio, la prossima settimana il giorno di messa in onda cambia. La gara di ballo, infatti, non andrà in onda sabato 3 dicembre, ma si anticipa. La messa in onda è prevista per venerdì 2 dicembre. E di nuovo troviamo un orario diverso dal solito. Infatti anche venerdì 2 dicembre Ballando con le stelle inizierà alle ore 22 (per concludersi all’1 di notte).

Perché questo cambio? In pratica da sabato prossimo iniziano gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. Questo significa che se una partita dovesse finire in parità ai tempi rigolamentari, si dovrà andare a quelli supplemeranti ed eventualmente ai rigori. In questo caso le partite dureranno molto di più e la Rai non può far certo iniziare lo show di Milly Carlucci alle 23.

Ecco che è arrivato l’anticipo al venerdì che vede comunque quel giorno alle 20 giocarsi l’ultima partita della fase a gironi. Quindi ecco spiegato il motivo dell’inizio alle ore 22. Tra l’altro è probabile che per le prossime puntate (siamo alle battute finali), ci saranno altri cambiamenti. Ad esempio vi anticipiamo già che la puntata del 10 dicembre dovrebbe saltare. Mentre le ultime due dovrebbero andare in onda sabato 17 dicembre e venerdì 23 dicembre (giorno della finale).

