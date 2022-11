Iva Zanicchi stupisce tutti concludendo l’esibizione con un ponte (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 26 Novembre 2022

Ballando con le stelle

Il contorzionismo di Iva Zanicchi a Ballando con le stelle

La puntata di oggi, sabato 26 novembre, di Ballando con le stelle è iniziata alle 22.10 per via della partita dei Mondiali di calcio. E per i concorrenti rimasti in gara è arrivata subito all’inzio un’esibizioe a sorpresa. Hanno dovuto interpretare un personaggio e ballare uno stile. Il tutto assegnato dal programma. Per Iva Zanicchi e il suo insegnante l’assegnazione è stata Sister Act e si sono dovuti esibire in un boogie.

La cantante è stata la prima a scendere in pista con l’abito del coro gospel. La performance non è stata il massimo considerando l’insieme dei passi. Ma sicuramente è stata molto divertente. Ciò che però ha stupito tutti è stata la posa finale. La Zanicchi, infatti, si è piegata sulla schiena di Samuel Peron e ha fatto un ponte con un’agilità pazzesca. Ecco qua sotto il video di quel momento:

Tra l’altro Iva Zanicchi, di fronte ai giudici ha anche detto che ieri, durante le prove si era fatta male all’anca. Quindi dobbiamo davvero farle i complimenti per essere riuscita a fare questa posa che spesso non è semplice nemmeno per i più giovani.

C’è un però in tutto questo. Carolyn Smith, infatti, ha fatto notare alla cantante che aveva le gambe troppo larghe per il ponte. E così, avendo la gonna, a quanto pare i giudici hanno visto qualcosa che non dovevano vedere. La Zanicchi ha chiesto scusa, ma tutti hanno solo riso per quanto successo.

Potete rivedere tutta l’esibizione sul sito di RaiPlay, dove potete anche seguire la diretta.