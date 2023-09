Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Lorenzo Tano a Ballando con le Stelle

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta finalmente tornando e Milly Carlucci sta mettendo su un cast davvero sorprendente. Dopo l’annuncio di Teo Mammuccari, oggi è la volta di Lorenzo Tano.

Come annunciato dai canali ufficiali della trasmissione di Rai 1 tra i concorrenti arriva anche il modello, pilota, direct project manager e regista. Tra l’altro per chi non lo sapesse è anche il figlio di Rocco Siffredi.

Con un simpatico video sui social, Ballando con le Stelle ha reso nota la presenza di Lorenzo Tano: “Ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!”. Dato che ancora non conosce la sua partner di ballo quindi il giovane regista si esercita come può, a modo suo. Un modo come un altro per non farsi cogliere impreparato ed essere quindi carico per il talent show.

“Ciao ragazzi, mi sto preparando per Ballando con le Stelle. Ci sarò anch’io il 21 ottobre. Ci vediamo, a presto”, ha detto Lorenzo Tano nella breve clip di presentazione.

📣Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/aMzhRXlHKS — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 22, 2023

I concorrenti di Ballando con le Stelle

Ma chi sono fino a questo momento i concorrenti confermati a Ballando con le Stelle? Nel cast troviamo ben 10 personaggi al momento e vedremo se si aggiungerà ancora qualcun altro. Per adesso sono questi i nomi attualmente certi di partecipare:

Ricky Tognazzi

Rosanna Lambertucci

Simona Ventura

Giovanni Terzi

Carlotta Mantovan

Paola Perego

Antonio Caprarica

Sara Croce

Teo Mammucari

Non ultimo, come dicevamo, Lorenzo Tano. Il figlio di Rocco Siffredi sembra essere decisamente carico ed entusiasta di prendere parte a Ballando con le Stelle. Come se la caverà? Staremo a vedere con il trascorrere delle puntate.

