22 Settembre 2023

Grande Fratello

La rivelazione di Grecia Colmenares

Verso la fine della serata Grecia Colmenares è stata chiamata in confessionale per fare la sua nomination segreta. Prima però il conduttore ha voluto parlare con lei di una rivelazione che ha fatto a Ciro e a Fiordaliso. Durante una clip abbiamo scoperto che l’attrice ha affermato di avere un interesse platonico per un personaggio famoso.

Nonostante non volesse dire chi fosse questa persona, però, la cantante tramite alcune semplici domande ha scoperto che si tratta di un conduttore popolare su Mediaset. Tornati in studio ha affermato che in realtà sono due. Si tratta solo di un amore platonico e non sono mai usciti e forse mai conosciuti.

Tuttavia nel corso della chiacchierata viene chiamata anche Fiordaliso in confessionale: “Le piace un conduttore leggermente più giovane di lei che lavora a Mediaset. Ha i capelli bianchi, ora ci penso e poi te lo dico“. Uno dei due è alto e ha i capelli grigi. Lavora come giornalista anche e per tale motivo è stato fatto il nome di Paolo Del Debbio:

“Alfonso, è una persona che sta vicino a te. Ed è una persona che ti stava vicino anche prima di entrare nella casa. Però è sposato e ho detto di no”.

Insomma, non ci sono certezze assolute e il discorso non era nemmeno molto chiaro. Un po’ per la barriera linguistica e un po’ perché forse Grecia Colmenares ha voluto sviare le ipotesi. Voi chi credete che sia? Fatecelo sapere con un commento.

QUI per rivedere lo spezzone.