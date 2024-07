È di pochi minuti fa l’annuncio che Mara Maionchi entra nella giuria della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 il prossimo 28 settembre.

Mara Maionchi arriva a Ballando con le Stelle

AGGIORNAMENTO

A quanto pare il social media manager di Ballando con le stelle ha fatto un errore di battitura nella pubblicazione del post. Invece di scrive “sulla” ha scritto “nella”. Questo significa che Mara Maionchi non sostiturà né Carolyn Smith né Selvaggia Lucarelli, ma a quanto pare stava solo commentando.

Si inizia a formare il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sappiamo bene che quest’anno il talent show di Milly Carlucci farà ritorno su Rai 1 il prossimo 28 settembre e anche stavolta ne vedremo di belle. In queste ore nel mentre gli account del programma stanno iniziando a ufficializzare il cast. A oggi sono 3 i nomi confermati: Federica Nargi, Francesco Paolantoni e Nina Zilli. Come se non bastasse poco fa è arrivata una notizia che ha dell’incredibile e che sta già facendo discutere il web.

Con un post sui social, gli autori di Ballando con le Stelle hanno annunciato l’arrivo di Mara Maionchi in giuria! Si tratta di un vero colpaccio per Milly Carlucci che si ritroverà a lavorare con uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Attualmente però non sappiamo quale dei vecchi giudici andrà a sostituire la Maionchi ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Mara nel mentre ha già rotto il silenzio e proprio nel video caricato dagli account del talent show ha affermato:

“Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro. Se è giusto dare uno 0? Se uno è molto giovane si può tentare di fargli capire che qualcosa non va dando un voto discutibile, perché magari l’hai visto ancora non preparato, non pronto, bisogna lavorare. Quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto. Però non darei 0. Darei 3”.

Non resta dunque che dare il benvenuto a Mara Maionchi nella giuria della nuova edizione di Ballando con le Stelle, certi che ne vedremo di belle.