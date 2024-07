È stata finalmente annunciata la prima concorrente di Ballando con le Stelle dopo una serie di rumor. Milly Carlucci tra i protagonisti di questa edizione ha arruolato Federica Nargi, l’ex velina di Striscia la Notizia.

Ballando con le Stelle

Sul fronte Rai nella giornata di oggi non solo le novità su Sanremo 2024 (dalla multa al caso televoto), anche Ballando con le Stelle ha attirato la sua attenzione. E mentre i rumor su Barbara d’Urso non si placano e Milly Carlucci è parsa vaga, è stata annunciata la prima concorrente ufficiale del programma!

A seguito di diversi rumor è Federica Nargi la concorrente che si metterà in gioco nella trasmissione televisiva. La conferma è arrivata tramite un divertente video, in cui è ripresa dal compagno Alessandro Matri. Lei si trovava a bordo piscina e lui l’ha invitata a fare un tuffo. Poi l’ex calciatore ha imitato la voce di Ballando con le Stelle: “Nargi… 2… scoordinata”, ha detto.

Successivamente scherzosa Federica Nargi ha affermato che dovrà farci l’abitudine con questi voti: “Farò parte anch’io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l’ora. Com’ero? Scoordinata?”.

Ma le novità non sembrano essere finite di certo qui! Pare infatti che le sorprese per Federica Nargi potrebbero non essere finite. Secondo il settimanale Oggi, infatti, a Ballando con le Stelle non è escluso possa arrivare anche il suo compagno Alessandro Matri. Il giornale afferma che nella pista da ballo del programma di Rai 1 potrebbe arrivare anche l’ex calciatore di Cagliari e Juventus, tra le tante.

Se così fosse per l’ex attaccante si tratterebbe del primo reality televisivo, a differenza di Federica Nargi che, invece, si era già messa in gioco nel talent di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Insomma non ci resta che attendere se ci saranno novità e scoprire se anche Federica Nargi e Alessandro Matri faranno lo stesso percorso avuto lo scorso anno da Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi.