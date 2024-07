Dopo essersi avvicinata al single Carlo, Martina ha scelto di lasciare il fidanzato Raul e ha abbandonato da sola Temptation Island. Oggi Martina e Carlo stanno insieme? Ecco cosa è successo tra loro dopo che ci sono spente le telecamere.

Martina e Raul non stanno più insieme

Con l’ultima puntata di Temptation Island abbiamo visto le scelte di tutte le coppie alla conclusione del percorso. Parlando di Martina e Raul, i due hanno scelto di uscire separati. Lui avrebbe voluto uscire con lei, ma visto quello che è successo e i sentimenti della fidanzata, ha accettato la sua richiesta.

A questo siamo arrivati dopo che Martina si è avvicinata molto al single Carlo e ha trovato in lui cose che non c’erano nel fidanzato. Molto dispiaciuta per come sono andate le cose, la ragazza non ha potuto fare a meno di seguire le sue sensazioni e quindi porre fine alla relazione.

Un mese dopo la fine di Temptation Island, Martina e Raul hanno confermato la loro scelta e non stanno più insieme. Lui ha detto che gli è mancata una volta tornato a casa e ha aggiunto di aver capito varie cose di se stesso. Lei, invece, ha rivelato che una volta tornata a casa non ha sentito la mancanza che si aspettava e questo le ha fatto capire di aver preso la decisione giusta.

Martina e Carlo stanno insieme dopo Temptation Island?

A questo punto il pubblio di Temptation Island si sta chiedendo se Martina e Carlo stanno insieme, visto quello che è accaduto nel villaggio. E in generale ci si chiede cosa sia successo tra loro una volta spente le telecamere.

Nell’intervista di un mese dopo rilasciata a Witty TV, Martina ha detto di aver risentito Carlo. “Mi ha contattata il giorno dopo che sono uscita dal programma”, ha rivelato. “Inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico. Quando poi, parlando, ci siamo aperti abbiamo iniziato a fidarci”.

Nonostante questo, però, Martina e Carlo di Temptation Island non stanno insieme. “Ci siamo visti, però da qui a definire un rapporto con lui adesso non riesco, nel senso che se no oggi starei qua con lui. Per ora ce la viviamo entrambi serenamente. Comunque io sono appena uscita da una relazione che per me è stata importantissima e vado piano”, ha raccontato.