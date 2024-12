Federica Nargi ha ancora una volta conquistato il pubblico con quella che è stata considerata l’esibizione più sensuale e sexy della serata a Ballando con le stelle. Ecco il video completo.

Federica Nargi e la sensuale esibizione a Ballando

Federica Nargi è stata una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle perché ha stupito fin da subito con la sua bravura nella danza. Paino piano, poi, è migliorata sempre di più senza quasi mai incontrare alcun ostacolo davanti a sé. Per tale ragione i suoi punteggi sono stati sempre molto alti e anche questa sera non ha fatto eccezione.

LEGGI ANCHE: Presunta gaffe nel dietro le quinte per Guillermo Mariotto poco prima di tornare in studio (VIDEO)

Qui sotto possiamo vedere il video completo della performance che ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico in studio e a casa. Anche il web è infatti impazzito e ha commentato la capacità e la bellezza. Tutti i giudici sono stati d’accordo nell’esprimere pensieri positivi su ciò che avevano appena visto, assegnando il massimo dei punti: 50.

✨La Rumba di Federica Nargi e Luca Favilla durante la Semifinale della 19º edizione di #BallandoConLeStelle. pic.twitter.com/bgWi2X988l — Since 1990🤍 (@Since1990_F) December 14, 2024

Vedremo se, anche grazie al voto del pubblico, Federica Nargi e il suo maestro riusciranno a posizionarsi al primo posto. Ormai la fine di Ballando con le stelle e in gara sono rimasti solamente i migliori, quindi sarà molto difficile scalare le posizioni. Tutto però è possibile e non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

LEGGI ANCHE: Ballando con le stelle, il ballo padre e figlia di Federica Pellegrini e la cosa più emozionante che vedrete oggi (VIDEO)

Voi chi vorreste questa puntata e il programma in generale? Fatecelo sapere con un commento, nel mentre noi vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.