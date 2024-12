Poco prima del suo ingresso in studio a Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto avrebbe fatto una gaffe nel dietro le quinte del programma. Ecco cosa sarebbe successo.

La presunta gaffe di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto è tornato ufficialmente al suo posto a Ballando con le stelle dopo tanta attesa. Non solo per quanto riguarda la settimana appena trascorsa, ma anche per quanto riguarda la puntata stessa. Milly Carlucci ha creato molta suspense e alla fine della prima manche ha mostrato un video con le scuse del giurato:

“Uno non lascia il lavoro così, mi sono dovuto assentare ma mi sono sentito male. Tutto lo stress per tutto quello che sta succedendo nella mia vita. Mi devo scusare in tutti i modi possibili perché io ho mancato di rispetto a tutti voi, a Milly e alla Rai. Mi dispiace”.

Dopo avergli assegnato un ‘cartellino giallo’, dunque, Guillermo Mariotto è stato fatto entrato in studio con un mazzo di rose rosse per la presentatrice. Poco prima di fare il suo ingresso, tuttavia, Milly lo ha chiamato e dal dietro le quinte si è sentito qualcuno dire una parolaccia, che potete udire nel video qui sotto.

Non si capisce se la voce è stata proprio quella di Guillermo Mariotto o se apparteneva a un’altra persona. Soprattutto, non abbiamo idea se fosse rivolta a qualcuno in particolare oppure no. Sicuramente si trattava di una battuta sopra le righe, pensando di non avere microfoni aperti, oppure qualcuno era appena inciampato e quella è stata la sua reazione.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti o smentite da parte dei diretti interessati, continuando ad ogni modo ad affermare con certezza che la frase non fosse rivolta a nessuno in particolare.