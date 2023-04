NEWS

Nicolò Figini | 20 Aprile 2023

Ballando con le stelle

Francesca Barra a Ballando con le stelle?

La nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda a partire dall’autunno 2023, è ancora molto lontana. L’estate, però, è il periodo dei preparativi per quanto riguarda il cast e i concorrenti. Nelle settimane passate abbiamo parlato di un ipotetico primo nome, ovvero quello di Antonio Caprarica. Voci di corridoio sostenevano che mancasse soltanto la firma del contratto, ma al momento non sappiamo altro.

Adesso, invece, è spuntato un altro nome di una giornalista molto nota e compagna di un attore altrettanto celebre. Ci stiamo riferendo a Francesca Barra. A lanciare l’indiscrezione, come riporta anche il sito Gossip e TV, ci ha pensato il settimanale Oggi. Pare che abbia già accettato l’invito di Milly Carlucci e che con lei le trattative siano ormai chiuse. Questo si legge sul magazine: “ La Carlucci ha già scelto la giornalista come concorrente“.

Nonostante la rivista dia già per certo Francesca Barra come concorrente di Ballando con le stelle 2023, vedremo se sarà effettivamente così in futuro. Per adesso queste notizie vanno prese con le pinze, in quanto manca l’ufficialità da parte della produzione, della conduttrice e della diretta interessata.

Francesca Barra, oggi sposata con l’attore Claudio Santamaria, ha preso parte a diversi programmi televisivi nel corso della sua carriera. Tra questi, per esempio, possiamo citare il suo ruolo da invitata a Matrix o a Cristina Parodi Live. Citiamo anche la sua co-conduzione in varie edizioni del Concerto del Primo Maggio. Nel 2020 ha partecipato e vinto, con il compagno, a Celebrity Hunted.

Per il momento non abbiamo altre informazioni. Nel caso in cui dovessimo venire a conoscenza di altri dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.