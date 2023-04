Oriana Marzoli lancia una stoccata ai Donnalisi

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2023

GF Vip 7

Le parole di Oriana Marzoli

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7 è stata di certo Oriana Marzoli, che con i suoi modi di fare ha conquistato il cuore del web e del pubblico. Dopo la fine del reality l’influencer si sta godendo la sua relazione con Daniele Dal Moro, in attesa di tornare a casa sua a Madrid, dove riabbraccerà la sua famiglia e i suoi amici. In queste ore intanto la Marzoli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio, e nel corso della chiacchierata ha lanciato una stoccata ai Donnalisi. Come è noto all’interno della casa Oriana non è mai andata d’accordo con Antonella Fiordelisi, mentre aveva stretto una bella amicizia con Edoardo Donnamaria. Tuttavia quest’ultimo, una volta uscito dal reality, pare aver tagliato i ponti con tutto il gruppo degli Spartani. Adesso così l’influencer, commentando la relazione dei Donnalisi, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“Non ho interesse verso la loro storia, ognuno è libero di scegliere con chi stare ed auguro ad entrambi felicità”.

Ma non è finita qui. Oriana Marzoli ha anche rivelato come procedono le cose con Daniele Dal Moro, per poi parlare di un’ipotetica partecipazione a Temptation Island:

“Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi tramette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale, ma stiamo bene. Una partecipazione a Temptation Island? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla, anche se al momento non ho progetti per l’immediato futuro”.

Infine Oriana Marzoli parlando della possibilità di prendere parte a L’Isola dei Famosi aggiunge: “Al momento non ho ancora pensato ai miei prossimi passi in Italia, ma sicuramente mi piacerebbe continuare con la televisione”.