Cosa tengono i giudici di Ballando con le Stelle dietro al bancone?

Da tantissimi anni ormai Ballando con le Stelle ci tiene compagnia durante il sabato sera di Rai 1. La longeva trasmissione condotta da Milly Carlucci, coadiuvata da Paolo Belli, nasconde numerose curiosità che con il trascorrere delle edizioni abbiamo avuto modo di scoprire. Per esempio: vi siete mai domandati cosa nascondono i giudici dietro al bancone? Siamo certi che qualcuno probabilmente se lo sarà chiesto.

Non vi è nulla di così misterioso a riguardo e vi assicuriamo che la risposta è più semplice di quanto possiate immaginare. Vediamo insieme dunque cosa tengono dietro al bancone i membri della giuria di Ballando con le Stelle.

I giudici di questa edizione di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto hanno sempre con sé l’elenco con tutti i concorrenti del talent show. Nell’elenco chiaramente compare anche il nome dei maestri che li seguono passo passo in questo percorso. Specificato anche il passo di danza che andranno a proporre in ogni appuntamento. Ma non è finita.

Nel bancone dei giudici di Ballando con le Stelle, come riferisce Sorrisi e Canzoni, sono presenti anche dei fogli e delle penne. Questo per non cogliere impreparata la giuria nel caso senta il bisogno di prendere nota durante le esibizioni e non solo. Quale bevanda contiene ogni tazza posata sul bancone? Nulla di eccezionale, semplicemente dell’acqua! Chiaramente tengono con loro anche il proprio smartphone.

Eravate a conoscenza di queste curiosità? O le avete scoperte ora con la lettura di questo articolo? Seguiteci ancora per tutte le curiosità su Ballando con le Stelle. Per seguire il programma potete farlo su Rai 1 o mediante l’app RaiPlay, così come commentare sui social grazie all’hashtag #BallandoConLeStelle su Twitter e le varie piattaforme a disposizione-

