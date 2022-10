Un cantante ha avuto un’esperienza simile a quella di Gubbio durante il Festival di Sanremo

Shade e il problema intestinale durante il Festival di Sanremo

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del Gubbio-gate. Pare infatti che in un ristorante di Gubbio un gruppo numeroso di persone si sia sentita male per il pesce mangiato (e da loro pescato), avendo attacchi intestinali e di vomito. I commenti di ilarità e di battute che sono girati sul web sono davvero tanti. Anche se pare ora che in questa storia non ci sia nulla di vero, solo una leggenda metropolitana. Falso o vero che sia, la storia fa parlare anche i più famosi, come ad esempio Shade che ha raccontanto un aneddotto riguardsnte Sanremo.

Il cantante infatti ha scritto un tweet citando la vicenda di Gubbio, ma ricordando un evento accaduto a lui che ha qualcosa di simile. Ma la cosa più assurda e che gli è successo proprio durante il Festival di Sanremo, la finale per l’esattezza. L’anno era il 2019 e Shade era in gara in coppia con Federica Carta col brano “Senza farlo apposta”.

L’artista ha scritto: “Questa vicenda del ristorante di Gubbio mi ha ricordato quando alla finale di Sanremo ho fatto la cacca nel bagno dell’Ariston, con Renga che bussava ogni tot e diceva ‘ma chi c’è dentro da un’ora?!’ Eh c’ero io bro. Scusami.”

Questa storia ha davvero molto divertito gli utenti del social dell’uccellino che hanno riempito il tweet del cantante con molti commenti ironici.

