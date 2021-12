Guillermo Mariotto ripreso da Mara Venier (VIDEO)

Oggi, 5 dicembre 2021, è andata in onda una una nuova puntata di Domenica In su Rai 1 con la consueta conduzione di Mara Venier. In questo segmento dell’appuntamento si stava parlando di mamme che non ci sono più con la signora Rossella Erra e altri ospiti. La stessa presentatrice, in più, ha rivelato un momento della sua vita durante il quale Maria De Filippi le è stata molto vicina. Proprio in tale frangente Guillermo Mariotto è stato beccato a ridere e Mara non ci ha più visto.

Nel video qui sotto, infatti, notiamo che lo ha ripreso e lo ha invitato più volte a uscire dello studio:

Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa. No, perché mi stai facendo girare le p***e. Sì. No, ti devo dire la verità. Perché tu ridevi e non era il momento di ridere. Scusami, eh. Ci sono dei momenti in cui si può ridere e ironizzare. Questo non era il momento di ridere. Hai capito, Mariotto? Non ci sto. Non ci sto. Hai capito? Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio, ok?

“Mi stai facendo girare le palle.

Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?”



Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 5, 2021

Mara Venier, quindi, si è sfogata per bene, forse presa anche dall’emozione del momento delicato di cui si stava parlando in studio. Guillermo Mariotto, dal canto suo, ha continuato a ripetere più volte “ok” e alla conduttrice ha detto di stare tranquilla. Alla fine, poi, la presentatrice ha mandato un servizio su Valeria Fabrizi. Fatto sta che il tutto, poco dopo, si è conclusa con la pace tra i due. Nel caso in cui ci siano eventuali aggiornamenti non esiteremo a informarvi. Continuate a seguirci per tante altre news.

