Ballando con le stelle, Nino D’Angelo sarà nel cast? L’indiscrezione

1 Nino D’Angelo a Ballando con le stelle?

La nuova edizione di Ballando con le stelle dovrebbe avere inizio intorno alle prime settimane di ottobre, se tutto andrà per il verso giusto. Al momento non abbiamo molte informazioni in merito al cast di concorrenti. Sappiamo soltanto che l’unica che prenderà parte allo show con sicurezza sarà Iva Zanicchi. Lo ha, infatti, rivelato lei stessa all’interno di un programma radiofonico:

Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll.

Ma si vocifera che a Ballando con le stelle prenderanno parte molte altre star. Tra queste possiamo citare: Gabriel Garko, Nancy Brilli, Bianca Guaccero, Eva Robin’s e Lilith Primavera, la nuova icona di Ferzan Özpetek. Staremo a vedere. Nuova aggiunta tra le indiscrezioni, però, come riporta TVBlog in anteprima è Nino D’Angelo:

Ora per Nino D’Angelo, artista pop che si è anche prodotto negli ultimi anni in partiture più sofisticate ed apprezzate dalla critica, si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le stelle. Il direttore artistico di Ballando Milly Carlucci dunque pare abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1, di ritorno sui teleschermi della prima rete della televisione di Stato da sabato 8 ottobre 2022.

La trasmissione dovrebbe avere un totale di undici appuntamenti. In queste settimane, ad ogni modo, c’è anche chi si è candidato per prendere parte allo show di Rai 1, lanciando un appello proprio a Milly Carlucci. Inoltre, sappiamo che tra i ballerini professionisti mancherà Vito Coppola. Andiamo a leggere il motivo…