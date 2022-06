Nuova candidatura a Ballando con le stelle

Dopo il rumor secondo il quale Iva Zanicchi sarebbe la prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle, arriva una nuova candidatura per Milly Carlucci. Stiamo parlando di quella di un ex gieffino, ovvero Jonathan Kashanian. Nel corso di un’intervista con TVBlog, e riportata anche da Blogtivvu, ha lanciato un appello alla conduttrice. Dopo la chiusura di Detto Fatto, infatti, ha rivelato di avere in cantiere alcuni progetti:

Per esempio, Ballando con le stelle. Non perché io abbia deciso di fare il ballerino nella vita, ma perché è un programma che tira fuori dei lati inediti di chi vi partecipa. E questo accade un po’ perché Milly è brava, un po’ per il contesto. Di certo mi ci impegnerei, ma il ballo passerebbe in secondo piano. […] La verità è che mi piacerebbe lavorare con Milly, è da anni che ci incrociamo, a Detto Fatto ci siamo spesso collegati con lei, è sempre stata generosa e gentile.

Il suo appello a Milly Carlucci è continuato rivolgendosi direttamente alla presentatrice del programma di Rai 1: “Cara Milly, se mi chiami a Ballando con le stelle ti assicuro che non te ne pentirai! (ride, Ndr). E poi ho letto che, secondo indiscrezioni, tra i concorrenti ci sarà Iva Zanicchi. Ecco, allora io sfido ufficialmente la mia carissima amica Iva! (ride, Ndr)“. Infine le ha fatto una proposta un po’ particolare:

Affinché sia una prima volta bisogna trovare qualcosa di nuovo… ormai si parla tanto di fluidità, potrei ballare una volta con un uomo e una volta con una donna… Un ménage à trois! (ride, Ndr).

La conduttrice di Ballando con le stelle accetterà? Lo scopriremo prossimamente. L’inizio è, infatti, previsto per ottobre 2022 salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. Seguiteci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.

