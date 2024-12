Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, al temine dell’ultimo round della finale di Ballando con le stelle, hanno ottenuto il punteggio più alto degli ultimi anni. Ecco tutti i dati delle varie manche.

I punteggi finale di di Ballando con le stelle

La finale di Ballando con le stelle in onda ieri sera è stata carica di momenti divertenti, di balli e anche di segmenti toccanti. Non è mancata però la tensione della gara da parte dei concorrenti, i quali si sono sfidati senza esclusione di colpi tra una danza e l’altra.

A ottenere la vittoria sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre al secondo posto troviamo Federica Pellegrini seguita da Federica Nargi. In queste ultime ore, come riporta anche il profilo Twitter Cinguetterai, è stata rilasciata la tabella completa con tutti i voti social e i voti a scrutinio segreto della giuria e dei tribuni.

Possiamo vedere come nella prima manche tutti i voti siano stati molto con Guaccero e Nargi in testa avendo ottenuto solo 10. Durante la seconda manche, invece, sono avvenute una serie di sfide a coppie, che sono state vinte da Bianca, Nargi e Pellegrini. Le tre Vip hanno ballato per il terzo posto il quale, come sappiamo è andato alla showgirl.

La tabella dei voti della finale di Ballando con le stelle 2024

Concentrandoci, infine, sulla finalissima tra Federica Pellegrini e Bianca Guaccero possiamo notare come quest’ultima abbia ottenuto dei voti altissimi. A quanto pare si tratto del punteggio combinato e voto social più alti degli ultimi anni, un vero e proprio record e una grande soddisfazione.

Voi siete soddisfatti della classifica finale di Ballando con le stelle o avreste preferito vedere una vincitrice diversa? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.