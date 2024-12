Giuliana De Sio ha commentato in diretta TV la sua esperienza a Ballando con le stelle. Ecco cosa ha rivelato a distanza di 7 anni.

Giuliana De Sio su Ballando con le stelle

Giuliana De Sio è stata ospite, di recente, del programma Tango condotto da Luisella Costamagna. L’attrice è tornata a parlare della sua esperienza, ormai sette anni fa, a Ballando con le stelle. Tutti si ricordano che ha vissuto momenti di alti e bassi e la conduttrice le ha domandato: “Quella è tata un’esperienza orribile, un gioco al massacro. Da allora hai smesso di seguirlo, mi spieghi perché?”.

La De Sio ha ammesso di non seguire più il programma a causa dei suoi impegni lavorativi. Poi ha affermato che all’epoca aveva accettato la proposta di entrare in gara incautamente:

“Ho smesso di seguirlo perché sono sempre in tournée e la sera non riesco a guardare la televisione. Sì, è stata un’esperienza alla quale non ero preparata. In genere sono una persona abbastanza corazzata, ma lì mi sono trovata senza corazza.

Sono stata scellerata ad accettare, lo sapevo che era una cosa un po’… Mi sembrava sarebbe potuta essere qualcosa di liberatorio. Ma è stato molto interessante a livello antropologico”.

Poco prima di passare a un altro discorso, Giuliana De Sio ha espresso una sua opinione relativa all’umore dei giudici. Quest’anno li ha visto molto più tranquilli rispetto all’epoca della sua partecipazione a Ballando:

“Sì, ho sbagliato io ad avere accettato, senza dubbio. Non mi aspettavo tutta quella ‘violenza’. Quell’anno lì erano tutti particolarmente arrabbiati. Ci fu addirittura una… Oggi a me sembrano tutti più gentile. Io a te ti ho vista, sei stata brava”.